Житель Красноярского края несколько дней погибал в неотапливаемом доме

Красноярские полицейские помогли тяжело больному жителю поселка Орловка, замерзающему в неотапливаемом доме.

В дежурную часть полиции позвонил местный житель. Он сообщил, что уже четыре дня не видел своего соседа. Одинокий мужчина не топит печь и не выходит на улицу.

Прибывшие по указанному адресу полицейские обнаружили 57-летнего хозяина дома в беспомощном состоянии. Из-за болезни он не мог подняться с кровати, а в помещении стояла минусовая температура.

- Мужчина был истощен, несколько дней у него было даже питьевой воды, - сообщает УМВД России по Красноярскому краю.

Полицейские позвонили в службу скорой помощи и передали больного врачам. Мужчину госпитализировали.