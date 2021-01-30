Российские военные раздали продуктовые наборы жителям сирийской Тербы

Военнослужащие российского Центра по примирению враждующих сторон раздали продуктовые наборы жителям высокогорного поселка Терба в сирийской провинции Латакия. Об этом рассказал начальник штаба ЦПВС Владимир Павленко.

"В Тербе очень много семей, потерявших кормильцев в ходе боевых действий. Также жители, которые занимаются выращиванием цитрусовых, пострадали от лесных пожаров в провинции в прошлом году", - приводит ТАСС пояснения начальника штаба ЦПВС.

Всего раздали 250 продуктовых наборов. В них рис, мука, сахар, сгущенное молоко, чай. С начала процесса урегулирования ситуации в Сирии было проведено 2 тысячи 702 гуманитарные акции. Российские военнослужащие доставили сюда 4,6 тысячи тонн продуктов. Добавим, что ЦПВС работает в Сирии с 2016 года.