Самолет-разведчик ВВС Норвегии приблизился к российской границе

Российский истребитель МиГ-31 сопроводил над акваторией Баренцева моря самолет-разведчик ВВС Норвегии.

Как рассказали ТАСС в министерстве обороны РФ, воздушная цель, которая приближалась к нашей границе, была обнаружена 29 января наземными средствами контроля воздушного пространства. На перехват вылетел истребитель МиГ-31. Пилот сообщил, что над Баренцевым морем находится самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы "Фалкон-20".

Когда иностранный разведчик сменил курс, МиГ-31 вернулся на аэродром базирования. "Полет выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - подчеркнули в оборонном ведомстве.