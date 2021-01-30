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30.01.2021 02:30
Рубрика: В мире

Самолет-разведчик ВВС Норвегии приблизился к российской границе

Российский истребитель МиГ-31 сопроводил над акваторией Баренцева моря самолет-разведчик ВВС Норвегии.

В России началась разработка новейшего истребителя-перехватчика

Как рассказали ТАСС в министерстве обороны РФ, воздушная цель, которая приближалась к нашей границе, была обнаружена 29 января наземными средствами контроля воздушного пространства. На перехват вылетел истребитель МиГ-31. Пилот сообщил, что над Баренцевым морем находится самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы "Фалкон-20".

Когда иностранный разведчик сменил курс, МиГ-31 вернулся на аэродром базирования. "Полет выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - подчеркнули в оборонном ведомстве.

В мире Европа Норвегия Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны

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