Ученые: Хрипота может быть симптомом рака легких

Рак легких - одно из самых распространенных и серьезных видов онкологического заболевания. Ранняя диагностика повышает шансы на успешное лечение. Одним из требующих внимания признаков болезни является необъяснимая охриплость или ослабление голоса.

Как сообщает Express, изменение тембра голоса и хрипы могут быть вызваны опухолью рака легких, давящей на гортанный нерв. При этом врачи отмечают, что охриплость не является широко распространенным симптомом рака легкого и лишь один процент жителей Великобритании с раком легких жаловался на хрипоту.

Однако диагноз может поставить только врач и заниматься самолечением нельзя.

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