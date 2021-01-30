Новости

Объявлен актерский состав спин-оффа "Викингов" 17:10
Певица-трансгендер и продюсер Мадонны SOPHIE погибла в Афинах 16:32
Фильм "Последний богатырь: Корень зла" заработал более 2 млрд рублей 15:44
У "Монстро" Мэтта Ривза и Джей Джей Абрамса появится сиквел 15:06
Продолжение "Люпена" выйдет в этом году 14:59

Умерла легендарная советская певица Алла Йошпе

Поп-музыка
    30.01.2021, 17:42
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Советское телевидение. ГОСТЕЛЕРАДИОФОНД России Фото: youtube.com/ Советское телевидение. ГОСТЕЛЕРАДИОФОНД России
Фото: youtube.com/ Советское телевидение. ГОСТЕЛЕРАДИОФОНД России

Легенда советской эстрады, Народная артистка России Алла Яковлевна Йошпе (Иошпе) скончалась 30 января на 84-м году жизни. Об этом сообщила в своем Facebook Мария Арбатова.

Алла Йошпе родилась в 1937 году в Москве. Мечтала стать артисткой с детства, но для начала окончила философский факультет МГУ и в 1966 году защитила диссертацию по теме "Регуляция скорости произвольных двигательных реакций в норме и при поражении лобных долей мозга". Учебу совмещала с участием в качестве солистки в эстрадно-симфоническом оркестре Университета.

В 1960-м на конкурсе художественной самодеятельности вузов в Колонном зале Дома Союзов встретилась со Стаханом Рахимовым. В итоге у артистов через некоторое время на десятилетия образовался дуэт не только творческий - знакомый слушателям и в Советском Союзе, и за рубежом - но и семейный.

В конце 70-х здоровье Йошпе, у которой с детства были серьезные проблемы с ногой, стало резко ухудшаться, операции не помогали, и Иошпе и Рахимов подали документы на выезд в Израиль. На что власти отреагировали негативно и у пары начались неприятности. Репрессии продолжались до 80-х.

Новости

Райан Рейнольдс раскрыл изначальный сюжет фильма "Дэдпул 3" 14:45
Вышел тизер пятого эпизода сериала "Ванда/Вижн" 14:40
Умер основатель группы The Animals Хилтон Валентайн 14:21
Зак Снайдер назвал дату премьеры "Лиги справедливости" 13:07
⧣ Россия
Фото: Андрей Александров/ РИА Новости
Победитель "Евровидения" Александр Рыбак исполнил песню "Короля и Шута" 29.01.2021
Стали известны дата и место похорон Василия Ланового 29.01.2021
Названа дата прощания с Василием Лановым 29.01.2021
⧣ музыка
Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости
Киркоров: Мы едем покорять "Евровидение-2021" 28.01.2021
Иван Дорн и Александр Гудков стали ведущими шоу "Орел и решка" 26.01.2021
В Москве погибла вокалистка поп-группы "Восток" 26.01.2021
⧣ утраты
Фото: twitter.com/ africanarchives
Умерла лауреатка "Оскара", актриса Сисели Тайсон 29.01.2021
От рака умерла 39-летняя актриса Жанетт Маус 29.01.2021
Прощание с Василием Лановым состоится в театре Вахтангова 29.01.2021