Умерла легендарная советская певица Алла Йошпе

Легенда советской эстрады, Народная артистка России Алла Яковлевна Йошпе (Иошпе) скончалась 30 января на 84-м году жизни. Об этом сообщила в своем Facebook Мария Арбатова.

Алла Йошпе родилась в 1937 году в Москве. Мечтала стать артисткой с детства, но для начала окончила философский факультет МГУ и в 1966 году защитила диссертацию по теме "Регуляция скорости произвольных двигательных реакций в норме и при поражении лобных долей мозга". Учебу совмещала с участием в качестве солистки в эстрадно-симфоническом оркестре Университета.

В 1960-м на конкурсе художественной самодеятельности вузов в Колонном зале Дома Союзов встретилась со Стаханом Рахимовым. В итоге у артистов через некоторое время на десятилетия образовался дуэт не только творческий - знакомый слушателям и в Советском Союзе, и за рубежом - но и семейный.

В конце 70-х здоровье Йошпе, у которой с детства были серьезные проблемы с ногой, стало резко ухудшаться, операции не помогали, и Иошпе и Рахимов подали документы на выезд в Израиль. На что власти отреагировали негативно и у пары начались неприятности. Репрессии продолжались до 80-х.