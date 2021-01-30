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30.01.2021,  
06:31
Текст:  Николай Грищенко

Установка "Коалиция-СВ" одновременно поразила цель шестью снарядами

Фото: Илья Питалев / РИА Новости Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

На испытаниях самоходная артиллерийская установка "Коалиция-СВ" одновременно поразила цель шестью снарядами. Режим "шквал огня" предназначен для артиллерийского налета с использованием одной артустановки

Как сообщают РИА Новости, при использовании режима "шквал огня" самоходка ведет огонь по разным баллистическим траекториям, чтобы снаряды накрыли цель в один момент.

Фото: Минобороны РФ
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Добиться этого удалось за счет новой автоматизированной системы управления огнем, которая обеспечивает расчет углов возвышения орудия и пауз между выстрелами в зависимости от дальности до цели, местоположения артустановки, направления ветра и так далее.

Расчету "Коалиции-СВ" достаточно ввести координаты цели в вычислительный комплекс САУ или передать их по каналу данных единой системы управления тактического звена.

Самоходка "Коалиция-СВ" калибром 152 миллиметра базируется на платформе танка Т-90. Гаубица предназначена для поражения различных целей на дальности до 70 километров. Конструкторы создали для "Коалиции" новый режим заряжания, который обладает высокой скорострельностью для такого типа самоходок - более 10 выстрелов в минуту.

Как ранее заявлял главком Сухопутных войск РФ Олег Салюков, боевые возможности "Коалиции-СВ" в два раза превышают все существующие отечественные и зарубежные образцы.

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