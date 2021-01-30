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30.01.2021 17:15
Рубрика: Происшествия

В деле о хищении пожертвований в отношении ФБК пересчитают ущерб, учтут криптовалюту

Текст: Анна Полтавцева

Размер инкриминируемых блогеру Алексею Навальному и его соратникам хищений из пожертвований может увеличиться с 356 млн рублей до 587 млн рублей. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Следствие установило круг предполагаемых соучастников растрат и пропорции, в которых они выводили деньги. Изначально Следственный комитет России сообщал, что для нужд Фонда борьбы с коррупцией (ФБК - внесен в реестр НКО-иноагентов) и других фондов, связанных с Навальным, было собрано 588 млн рублей, 356 млн из которых Навальный и его соратники, по версии следствия, потратили "на личные цели".

Как стало известно RT, в настоящее время обе эти суммы уточняются. Размеры поступивших в фонды средств в качестве пожертвований и похищенных средств могут быть скорректированы в сторону увеличения. Размер пожертвований в фигурирующие в деле фонды в 2016-2019 годах может оказаться больше с учетом анонимных криптовалютных транзакций.

Так, по подсчетам RT, в период с декабря 2016-го по июль 2019 года на связанный с командой Навального биткоин-кошелек поступило свыше 350 млн рублей.

Происшествия Правосудие Следствие

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