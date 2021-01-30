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30.01.2021 04:37
Рубрика: В мире

В Калифорнии из-за пандемии отменили два музыкальных фестиваля

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Музыкальные фестивали Coachella и Stagecoach в американском штате Калифорния не состоятся в апреле из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на заявление департамента здравоохранения округа Риверсайд, на территории которого традиционно проходят мероприятия.

Фото: iStock
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"Фестивали отменены из-за опасений новых всплесков заболеваемости коронавирусом, поскольку оба этих мероприятия привлекают множество гостей", - приводит пояснения медицинского ведомства ТАСС.

На данный момент нет информации о новых возможных датах проведения празднеств для меломанов. Coachella - один из самых популярных музыкальных фестивалей в США. Он проводится с 1999 года в городе Индио. По оценке агентства Bloomberg, доходы от проведения этого музыкального смотра достигают 100 миллионов долларов ежегодно. Напомним, что и в минувшем году из-за ситуации с коронавирусом в США фестивали были отменены.

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