Экс-спартаковец Луис Адриано выиграл Кубок Либертадорес в составе "Палмейраса"

"Палмейрас" обыграл "Сантос" в финале Кубка Либертадорес благодаря мячу, забитому на девятой компенсированной минуте матча.

В решающем матче Кубка Либертадорес по футболу впервые с 2006 года встретились два бразильских клуба - "Палмейрас" и "Сантос". Встреча прошла на стадионе "Маракана - Марио Фильо" в Рио-де-Жанейро в присутствии ограниченного числа зрителей.

В составе "Палмейраса" играет хорошо знакомый поклонникам московского "Спартака" нападающий Луис Адриано. В этой встрече он вышел на поле с первых минут.

В первом тайме "Сантос" ни в чем не уступал сопернику, а после перерыва преимущество было у соперника. Однако до конца "чистого" игрового времени командам так и не удалось отличиться.

Зато компенсированные арбитром восемь минут вместили в себя удаление главного тренера "Сантоса" Абела Феррейры, небольшую стычку и гол. Его на девятой минуте забил вышедший на замену нападающий Брено Энрике.

"Палмейрас" победил и во второй раз в истории стал обладателем самого престижного клубного трофея Южной Америки.