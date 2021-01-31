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31.01.2021 14:14
Рубрика: Спорт

Гасперини заявил, что не будет разбивать структуру "Аталанты" из-за Миранчука

Текст: Артур Нанян

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини в очередной раз прокомментировал положение российского полузащитника Алексея Миранчука в команде.

Фото: Getty Images
Гол Миранчука вывел "Аталанту" в полуфинал Кубка Италии по футболу

По словам специалиста, у бергамасков есть определенная структура, и что он не собирается ее разбивать ради одного футболиста. Гасперини отметил, что Миранчуку нужно больше времени на адаптацию, поскольку он приехал из другого первенства.

"У нас есть свои особенности. Их нельзя разобрать, чтобы облегчить введение игрока в состав. Нужно сохранить командный подход и не разрушать его. Миранчуку нужно немного больше времени, чем Мэле, Пессине и Ромеро, потому что он приехал из другого чемпионата. Формула с Малиновским работает", - приводит слова Гасперини портал calciomercato.com.

Напомним, в нынешнем сезоне Миранчук провел за "Аталанту" 14 встреч во всех турнирах и забил четыре мяча. На неделе гол россиянина принес бергамаскам победу над "Лацио" в четвертьфинале Кубка Италии (3:2).

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