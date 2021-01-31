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31.01.2021 21:21
Рубрика: Общество

Инфекционист спрогнозировал ослабление масочного режима в России

Текст: Ольга Игнатова

К лету в России возможно ослабление масочного режима, так как к этому времени у основной части населения сформируется иммунитет к коронавирусу. Такую точку зрения высказал в эфире телеканала "Москва-24" педиатр-инфекционист Евгений Тимаков.

Фото: Роспотребнадзор
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При этом он подчеркнул, что в настоящее время масочный режим сохранять необходимо. "Я надеюсь, что значительное послабление масочного режима будет у нас летом, когда основная часть населения сформирует так называемый коллективный иммунитет", - пояснил врач.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что уже в нынешнем году можно​ отказаться от ношения​ масок в общественных местах.

По словам Поповой, то, что коронавирус будет​ отступать с приближением весны, ожидалось. Ведь это​ респираторный вирус, который должен иметь сезонность. "Он ее и подтверждает, и вот сегодня он потихонечку уходит", - отметила Попова. По ее словам, на снижение заболеваемости также влияет то, что россияне стали более ответственно соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора - носить маски, дистанцироваться. Играет роль и начавшаяся массовая вакцинация.

Антитела к коронавирусу, по словам главы Роспотребнадзора, уже​ выработались примерно у 20-25% россиян. Это и те, кто переболел, и те, кто вакцинировался. При этом глава ведомства​ считает, что прививку надо сделать всем, кто сегодня еще не переболел.

А, как добавляет заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, людям, перенесшим COVID-19, вакцинация не понадобится в ближайшие месяцы, по крайней мере, до осени.

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