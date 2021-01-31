Инфекционист спрогнозировал ослабление масочного режима в России

К лету в России возможно ослабление масочного режима, так как к этому времени у основной части населения сформируется иммунитет к коронавирусу. Такую точку зрения высказал в эфире телеканала "Москва-24" педиатр-инфекционист Евгений Тимаков.
При этом он подчеркнул, что в настоящее время масочный режим сохранять необходимо. "Я надеюсь, что значительное послабление масочного режима будет у нас летом, когда основная часть населения сформирует так называемый коллективный иммунитет", - пояснил врач.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что уже в нынешнем году можно отказаться от ношения масок в общественных местах.
По словам Поповой, то, что коронавирус будет отступать с приближением весны, ожидалось. Ведь это респираторный вирус, который должен иметь сезонность. "Он ее и подтверждает, и вот сегодня он потихонечку уходит", - отметила Попова. По ее словам, на снижение заболеваемости также влияет то, что россияне стали более ответственно соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора - носить маски, дистанцироваться. Играет роль и начавшаяся массовая вакцинация.
Антитела к коронавирусу, по словам главы Роспотребнадзора, уже выработались примерно у 20-25% россиян. Это и те, кто переболел, и те, кто вакцинировался. При этом глава ведомства считает, что прививку надо сделать всем, кто сегодня еще не переболел.
А, как добавляет заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, людям, перенесшим COVID-19, вакцинация не понадобится в ближайшие месяцы, по крайней мере, до осени.