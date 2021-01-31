Исследования "Спутника V" у онкопациентов могут начаться через месяц

Исследования вакцины "Спутник V" у пациентов с онкологическими заболеваниями могут начаться уже через месяц или полтора. Об этом сообщил гендиректор НМИЦ радиологии, главный внештатный специалист- онколог Минздрава РФ Андрей Каприн в эфире радиостанции "Говорит Москва".

"Мы разработали уже фактически план проведения исследования. Вот-вот начнем. Может быть, через месяц-полтора", - сказал он (цитата по ТАСС). По его словам, специальные группы добровольцев для испытания препарата формируются уже сегодня.

Врач также уточнил, кому из онкопациентов лучше воздержаться от прививки от коронавируса. "Группа больных, у которых только выявили заболевание и у которых будет начато специальное лечение, понятно, что им не нужно сейчас делать прививку, потому что для них более важно начать вовремя лечение", - сказал онколог. Андрей Каприн добавив, что вакцинация от коронавируса также нежелательна пациентам с раком, находящимся на агрессивной химио- или лучевой терапии.

"При желании сделать прививку онкопациенту обязательно следует проконсультироваться с врачом", - подчеркнул Каприн.