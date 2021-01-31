Лыжник Большунов из-за падения не прошел квалификацию спринта на КМ

Российский лыжник Александр Большунов не сумел пройти квалификацию спринта на этапе Кубка мира в шведском Фалуне.

Большунов, занимающий первое место в общем зачете, упал во время прохождения дистанции и не вошел в топ-30 спортсменов, которые прошли в следующую стадию спринта. Ранее в субботу Александр также упал во время масс-старта, но вернулся в лидирующую группу и одержал победу.

В женской части соревнований квалификацию не прошла россиянка Юлия Ступак. Она идет на второй строчке в общем зачете Кубка мира.

Тем временем

Российская команда стала седьмой в медальном зачете на первенстве Европы по биатлону. Соревнования завершились сегодня в польском Душники-Здруй. Наши взяли одну серебряную и три бронзовые медали.