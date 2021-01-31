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Рубрика: В мире

NBC: 1 февраля Байден выступит с речью о внешнеполитическом курсе США

Фото: POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Фото: POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Фото: POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Президент США Джозеф Байден в понедельник выступит с первой большой речью, в которой обрисует внешнеполитический курс страны. Такую информацию распространил телеканал NBC News, ссылаясь на высокопоставленный источник.

Фото: Алексей Дружинин/ пресс-служба президента РФ/ТАСС
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По его данным, хозяин Белого дома изложит свое видение внешней политики, направленной на "восстановление места Америки в мире", цитирует РИА Новости. Эта речь станет первым важным внешнеполитическим обращением Байдена с момента его вступления в должность, подчеркивает телеканал.

Не исключено, что выступление состоится во время запланированного на первое февраля визита Байдена в госдепартамент. Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки анонсировала, что президент намерен в понедельник встретиться с главой госдепа Энтони Блинкеном.

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