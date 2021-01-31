NBC: 1 февраля Байден выступит с речью о внешнеполитическом курсе США

Президент США Джозеф Байден в понедельник выступит с первой большой речью, в которой обрисует внешнеполитический курс страны. Такую информацию распространил телеканал NBC News, ссылаясь на высокопоставленный источник.

По его данным, хозяин Белого дома изложит свое видение внешней политики, направленной на "восстановление места Америки в мире", цитирует РИА Новости. Эта речь станет первым важным внешнеполитическим обращением Байдена с момента его вступления в должность, подчеркивает телеканал.

Не исключено, что выступление состоится во время запланированного на первое февраля визита Байдена в госдепартамент. Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки анонсировала, что президент намерен в понедельник встретиться с главой госдепа Энтони Блинкеном.