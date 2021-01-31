Новости

Передача Малкина помогла "Питтсбургу" обыграть "Рейнджерс" 09:08
В Омске задержали убийц футболиста Егора Дробыша 08:44
Овечкин вышел на седьмое место по голам в регулярных чемпионатах НХЛ 08:36
Собянин: Около полумиллиона человек записались на вакцинацию от COVID-19 08:32
Врач: Москвичам рано надевать весеннюю одежду 07:50
Японские военнослужащие брошены на борьбу со вспышкой COVID-19 07:46
Названы отрасли с самой высокий и низкой эффективностью труда 07:07
В Японии выявлен очаг заражения "британским" штаммом коронавируса 07:03
Reuters: Два адвоката Трампа по делу об импичменте покинули его команду 06:28
Самолет президента Эквадора совершил вынужденную посадку 05:50
В Калифорнии началось расследование в связи с угрозами в адрес губернатора 05:33
Американцев обязали носить маски в общественном транспорте 04:50
Россиянам рассказали о выгодных способах вложения 100 тысяч рублей 04:11
Иммунолог сравнила особенности течения коронавируса и гриппа 03:39
NBC: 1 февраля Байден выступит с речью о внешнеполитическом курсе США 03:18
В США число случаев COVID-19 превысило 26 миллионов 02:50
Синоптик озвучил сроки наступления весны в центральных регионах России 02:23
Экс-спартаковец Луис Адриано выиграл Кубок Либертадорес в составе "Палмейраса" 01:27
В Кембриджском университете обнаружена "находка века" 01:03
Нулевого пациента с ВИЧ связали с Первой мировой войной 00:59
В РФПИ прокомментировали информацию о поставках вакцины в ДНР и ЛНР 00:49
В Москве за взятку арестованы сотрудники Роспотребнадзора 00:32
Польская полиция применила газ против манифестантов 30.01.2021
Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в Тунисе 30.01.2021
ЦОДД назвал улицы, на которых 31 января нельзя будет парковаться 30.01.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Почему нельзя разделить самострой при разводе
МВД: На незаконных акциях провокаторы ставят под угрозу безопасность граждан
МВД: На незаконных акциях провокаторы ставят под угрозу безопасность граждан
31.01.2021 09:08
Рубрика: Спорт

Передача Малкина помогла "Питтсбургу" обыграть "Рейнджерс"

Текст: Максим Домчев
Фото: Bruce Bennett/Getty Images Фото: Bruce Bennett/Getty Images
Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Хоккеисты "Питтсбурга" нанесли поражение "Нью-Йорк Рейнджерс" - 5:4. Команды выдали яркий матч, забросив в основное время по 4 шайбы в ворота друг друга. В составе клуба из Нью-Йорка один гол записал на свой счет российский форвард Артемий Панарин, его партнер по команде Павел Бучневич выступил в роли ассистента, а у соперника голевой передачей отметился Евгений Малкин.

Фото: Rob Carr / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Овечкин вышел на седьмое место по голам в регулярных чемпионатах НХЛ

Победу "пингвинам" в овертайме принес гол Сидни Кросби. Российский голкипер "Рейнджерс" Александр Георгиев отразил 33 броска.

"Тампа-Бэй" переиграла "Нэшвилл" - 4:3. Две голевые передачи у победителей сделал защитник Михаил Сергачев. Голкипер "молний" Андрей Василевский отразил 23 броска.

"Каролина" обыграла "Даллас" - 4:1. Гол у победителей на счету россиянина Андрея Свечникова. У проигравших голевой передачей отметился Александр Радулов. Вратарь "звезд" Антон Худобин был заменен после четвертого гола, отразив всего 12 бросков.

"Филадельфия" нанесла поражение "Нью-Йорк Айлендерс" - 3:2. Защитник "летчиков" Иван Проворов записал на свой счет голевую передачу. Голкипер "Айлендерс" Семен Варламов отразил 14 бросков.

Голевая передача Ильи Михеева не спасла его "Торонто" от поражения в матче против "Эдмонтона" - 3:4.

Спорт Хоккей Чемпионат НХЛ

Главное сегодня

ГП: За провокации и насилие на незаконных акциях грозит статья "массовые беспорядки"
Собянин: Около полумиллиона человек записались на вакцинацию от COVID-19
Россиянам рассказали о выгодных способах вложения 100 тысяч рублей
Иммунолог сравнила особенности течения коронавируса и гриппа
Синоптик озвучил сроки наступления весны в центральных регионах России
Максим Чудов о сборной по биатлону: Команда идет по нарастающей
Макгрегор отстранен от боев на полгода