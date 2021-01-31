Передача Малкина помогла "Питтсбургу" обыграть "Рейнджерс"

Хоккеисты "Питтсбурга" нанесли поражение "Нью-Йорк Рейнджерс" - 5:4. Команды выдали яркий матч, забросив в основное время по 4 шайбы в ворота друг друга. В составе клуба из Нью-Йорка один гол записал на свой счет российский форвард Артемий Панарин, его партнер по команде Павел Бучневич выступил в роли ассистента, а у соперника голевой передачей отметился Евгений Малкин.

Победу "пингвинам" в овертайме принес гол Сидни Кросби. Российский голкипер "Рейнджерс" Александр Георгиев отразил 33 броска.

"Тампа-Бэй" переиграла "Нэшвилл" - 4:3. Две голевые передачи у победителей сделал защитник Михаил Сергачев. Голкипер "молний" Андрей Василевский отразил 23 броска.

"Каролина" обыграла "Даллас" - 4:1. Гол у победителей на счету россиянина Андрея Свечникова. У проигравших голевой передачей отметился Александр Радулов. Вратарь "звезд" Антон Худобин был заменен после четвертого гола, отразив всего 12 бросков.

"Филадельфия" нанесла поражение "Нью-Йорк Айлендерс" - 3:2. Защитник "летчиков" Иван Проворов записал на свой счет голевую передачу. Голкипер "Айлендерс" Семен Варламов отразил 14 бросков.

Голевая передача Ильи Михеева не спасла его "Торонто" от поражения в матче против "Эдмонтона" - 3:4.