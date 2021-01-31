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31.01.2021 07:32
Рубрика: Общество

Пристальный взгляд назвали первым симптомом неизлечимой болезни

Текст: Оксана Грибанова

Один из самых ранних признаков прогрессирующей болезни Паркинсона связан с изменением выражения лица. В частности, взгляд человека становится чрезмерно внимательным, пристальным, с редким морганием.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
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Как объяснили специалисты Европейской ассоциации болезни Паркинсона, такая особенность связана с поражением нервных клеток мозга, ответственных за контроль двигательных процессов.

Кроме того, признаками болезни Паркинсона - дегенеративного заболевания центральной нервной системы - являются онемение, покалывание, боль или дискомфорт в шее или конечностях. Человек становится медлительным, и при этом склонным к тревожности, депрессии. У некоторых пациентов голос становится более "мягким", передает Express.

Ранее исследователи из американского медицинского центра Седарс-Синай в Лос-Анджелесе выяснили, что пациенты с ранним началом болезни могли уже родиться с поврежденными клетками головного мозга.

Наука Общество Здоровье

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