Пристальный взгляд назвали первым симптомом неизлечимой болезни

Один из самых ранних признаков прогрессирующей болезни Паркинсона связан с изменением выражения лица. В частности, взгляд человека становится чрезмерно внимательным, пристальным, с редким морганием.

Как объяснили специалисты Европейской ассоциации болезни Паркинсона, такая особенность связана с поражением нервных клеток мозга, ответственных за контроль двигательных процессов.

Кроме того, признаками болезни Паркинсона - дегенеративного заболевания центральной нервной системы - являются онемение, покалывание, боль или дискомфорт в шее или конечностях. Человек становится медлительным, и при этом склонным к тревожности, депрессии. У некоторых пациентов голос становится более "мягким", передает Express.

Ранее исследователи из американского медицинского центра Седарс-Синай в Лос-Анджелесе выяснили, что пациенты с ранним началом болезни могли уже родиться с поврежденными клетками головного мозга.