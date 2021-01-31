Более 1 млн пассажиров закрытой оранжевой ветки метро перевезли автобусы КМ

За 8 дней более миллиона пассажиров перевезли автобусы КМ по маршруту временно закрытого участка Калужско-Рижской линии метро. Об этом сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

С 23 января от закрытого участка оранжевой ветки метро от станции "Беляево" до станции "Новые Черемушки" компенсационные маршруты автобусов перевезли более миллиона пассажиров.

"Сегодня вдоль закрытого участка Калужско-Рижской линии для вас работают более 40 автобусов КМ. Интервал движения - около минуты. К 10:00 они перевезли уже 16 тыс. 585 пассажиров. А за вчерашний день - 121 тыс. 105. Всего же общий пассажиропоток уже превысил 1 млн: автобусами с момента закрытия метро воспользовались 1 млн 73 тыс. 84 человека", - сообщает канал.

Напомним, что на закрытом участке идет прокладка тоннеля БКЛ метро. Закрыт участок будет до 7 февраля 2021 года.