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31.01.2021 11:00
Рубрика: Происшествия

В Москве начали проверку после вспышки газо-воздушной смеси в кафе

Текст: Ирина Огилько

Столичная прокуратура начала проверку соблюдения требований российского законодательства из-за вспышки газо-воздушной смеси в кафе на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает портал столичной прокуратуры.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
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Напомним, 30 января в кафе, расположенном на Большой Новодмитровской улице, 36, стр. 2, произошла вспышка газо-воздушной смеси. В результате инцидента пострадали две сотрудницы заведения.

Провести проверку поручено прокуратуре Северо-Восточного административного округа. В ходе проверки будет дана оценка действиям ответственных лиц по соблюдению требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности и охране труда. Если будут основания, то, возможно, будет принят вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

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