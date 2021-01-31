Врач: Москвичам рано надевать весеннюю одежду

Москвичам рано надевать весеннюю одежду, переохлаждение может привести к стрессу для организма. Об этом рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

Этой зимой в Москве неоднократно наблюдались "температурные горки", когда столбики термометров опускались до -20, а спустя несколько дней в столицу приходила оттепель. Однако важно не расслабляться и не доставать в срочном порядке весеннюю одежду, убирая подальше головные уборы.

По словам Тяжельникова, потепление зимой коварно резким возвращением от тепла к минусу, что само по себе является стрессом для организма и пагубно влияет на иммунитет. "Вследствие этого организм становится уязвимым к вирусам и бактериям", - цитирует РИА Новости врача.

Потепление зимой относительно. Воздух немного прогревается, но от промерзшей земли идет холод. Поэтому не стоит отказывается от шапки и от утепления ног. При потеплении также часто бывают осадки, туманы, а сырость даже при нулевой температуре может привести к переохлаждению.

Тяжельников отметил, что одеваться нужно многослойно. Так, чтобы можно было что-то снять, когда жарко, например, в метро, и надеть, когда холодно. В офисе желательно носить сменную обувь, чтобы ноги не были влажными. Вспотевшими опасно выходить на холод.