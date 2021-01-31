В городах Средней Волги незаконные акции не вызвали интереса у жителей

В Саратове людей на улицы вышло немного. Они прошли от площади Кирова до Театральной площади. Полиция через динамики сообщала собравшимся о незаконности акции.

В Пензе несанкционированную акцию перенесли к стеле на набережную Суры. Полицейских и журналистов оказалось больше, чем участников. При этом сотрудников правоохранительных органов не сказать, чтобы было очень много.

В Самаре участников незаконной акции задерживали уже на старте. На площади перед зданием облправительства не оказалось никого, тут стоят кордоны полиции и заграждения. Рядом с площадью полиции больше, чем "гуляющих". В числе последних больше всего подростков.