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31.01.2021 18:16
Рубрика: Власть

В Ставрополе незаконная акция длилась 10 минут, в Ижевске задержали приезжих провокаторов

Текст: Антон Дерябин (Киров) , Валентина Зотикова (Саранск - Оренбург) , Михаил Сухарев, Андрей Чугунов (Нижний Новгород) , Яна Шамаева (Ижевск) , Владимир Аносов (Краснодар)
В Ижевске в несанкционированной акции, которая прошла на Центральной площади города, приняли участие около 200-250 человек. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства Удмуртии. Акция началась в 12.00 по местному времени. Из громкоговорителей постоянно звучали предупреждения о том, что акция незаконна, собравшихся просили разойтись. Примерно через полчаса полиция начала задержания, но исключительно из числа провокаторов.

- Опасения по заезжему "десанту" провокаторов подтвердились. Уже задержана группа, прибывшая из соседнего региона. Ее цель была в дестабилизации обстановки в Ижевске, - рассказали в пресс-службе главы и правительства Удмуртии.

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Примерно через час после начала участники незаконной акции начали расходиться.

В Кирове в полдень у здания городской администрации начали собираться немногочисленные группы людей. Полицейские через громкоговорители предупреждали собравшихся о незаконности акции и возможных штрафах для участников, а также проводили выборочную проверку документов. По данным Управления по обеспечению общественного порядка городского УМВД, незаконная акция прошла без эксцессов и задержаний. Перекрытий улиц не было.

Несанкционированная акция в столице Мордовии в этот раз собрала гораздо меньше людей, чем неделю назад. Не набралось и сотни человек.

Собравшись на площади 1000-летия единения мордовского народа с Русью, участники двинулись к площади перед зданием республиканской администрации. По мере движения толпа таяла. На площади несогласованная акция плавно перетекла в импровизированный рок-концерт: активисты пели под гитару песни Егора Летова и Виктора Цоя. Все прошло без эксцессов.

Протестная акция в Оренбурге также была значительно менее массовой, чем прежде. Сами активисты называют цифру в 300 человек, однако заметную долю составляли представители СМИ, освещавшие происходящее.

"Людей, несмотря на недельную медийную накачку, пришло гораздо меньше. Не пришел даже координатор штаба Навального, - констатировал в Facebook вице-губернатор Оренбургской области Игорь Сухарев. - Протест явным образом сдулся и качественно изменился состав участников. 23 января было много любопытствующих. Теперь собрались разномастные политики, профессиональные оппозиционеры, которые, видимо, рассчитывают в сентябре на голоса протестующих. Каждый говорил о своём, общей идеи у них не было". Полиция, по словам вице-губернатора, отработала качественно и вежливо, несмотря на провокации и оскорбления. "Были задержаны только те, кто нарушал порядок, активно мешал работе правоохранительных органов", - написал Сухарев.

По словам чиновника, среди невольно пострадавших оказались представители бизнеса, работающие на Советской улице. Кроме того, участники незаконной акции чуть было не сорвали детский спектакль. Однако полиция организовала проход в театр для детей и их родителей.

В Краснодаре сотрудники полиции раздавали участникам незаконной акции медицинские маски. Небольшая группа людей собралась возле Александровской триумфальной арки на центральной улице Красной. Отсюда они прошли до администрации Краснодарского края, находящейся примерно в двух километрах от этого места. За участниками незаконной акции со стороны наблюдали сотрудники силовых структур, которые не вмешивались в происходящее. Как признался корреспонденту "РГ" один из правоохранителей, этот был тот самый случай, когда полиция выражает полное спокойствие и в то же время полностью контролирует ситуацию.

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Рядом с участниками мероприятия постоянно дежурил автомобиль "Службы спасения", в котором кроме спасателей МЧС находились и несколько сотрудников МВД. Они через громкоговоритель предупреждали граждан о необходимости разойтись, так как акция не была санкционирована.

На главных дорожных перекрестках дежурили сотрудники ДПС, которые регулировали движение и помогали участникам шествия по группам перейти улицы.

Никаких жестких действий со стороны силовых подразделений к участникам незаконной акции не наблюдалось. Мероприятие прошло спокойно.

В Ставрополе на несанкционированную акцию пришли несколько десятков человек. Люди собрались на площади в центре города. Мероприятие продолжалось примерно десять минут.

В Чеченской Республике, в Кабардино-Балкарии и Республике Северная Осетия-Алания массовых несанкционированных акций не зафиксировано.

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