В Иркутске ищут авторов фейка об избиении пожилой участницы акции

Информация о "пострадавшей от побоев полицейских" пожилой участнице протестного митинга оказалась ложной. Как утверждают в региональном управлении МВД, все было совсем не так.

"Пострадавшая" вела себя достаточно агрессивно: громко ругалась и выкрикивала оскорбления, размахивала руками, однако полицейские не реагировали на ее провокации, - уточнили в пресс-службе регионального управления МВД. - Тогда женщина демонстративно легла на землю - этот момент зафиксировала видеокамера. На кадрах съемки отчетливо видно, что никакого физического воздействия к ней не применялось"

Решив, что женщине стало плохо, полицейские вызвали бригаду медиков. Врачи осмотрели женщину в машине скорой помощи, откуда час спустя ее забрал сын. От госпитализации "пострадавшая" отказалась.