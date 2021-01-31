ВМФ России пополнился новыми патрульным и малым ракетным кораблями

Новости

Патриарх Кирилл рассказал о кризисе молодого поколения 18:53
Онколог Минздрава назвал самые распространенные виды рака у мужчин и женщин 18:37
В Башкирии совершил вынужденную посадку легкомоторный самолет 18:35
В Санкт-Петербурге задержан подозреваемый в нападении на бойца ОМОНа 18:32
Путин проведет совещания по отраслям экономики и пообщается с учителями 18:29
Всю территорию МКАД в столице оборудуют камерами видеонаблюдения 18:26
В Москве водителей призвали к осторожности из-за гололеда 18:00
В Москве избит бизнесмен из списка Forbes 17:36
Названы лидеры кинопроката в России 17:31
В Калининградской области прокомментировали "планы" удара НАТО по региону 17:05
Лыжник Большунов из-за падения не прошел квалификацию спринта на КМ 16:57
Исследования "Спутника V" у онкопациентов могут начаться через месяц 16:56
В Брюсселе на несанкционированном митинге задержали 200 человек 16:39
Центральную часть России ожидают 20-градусные морозы 16:35
Энн Хэтэуэй и Джаред Лето сыграют супругов в сериале Apple 16:27
Около 2 тысяч человек приняли участие в несанкционированной акции в Москве 16:01
В российских регионах незаконные акции не вызвали интереса у горожан 15:41
Месси готовится подать в суд на "Барселону" из-за утечки данных о контракте 15:36
Песков назвал продление ДСНВ успехом Путина 15:28
На Урале несогласованные акции прошли спокойно, задержанных мало 15:27
В Иркутске ищут авторов фейка об избиении пожилой участницы акции 15:20
В городах Средней Волги незаконные акции не вызвали интереса у жителей 14:53
Месси зол на "Барселону" за утечку данных о контракте и хочет покинуть клуб 14:46
На улицы в Ростове-на-Дону вышли и противники Навального с плакатами против подобных акций 14:45
"Дом 2" вернется в эфир этой весной 14:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Почему нельзя разделить самострой при разводе
МВД: На незаконных акциях провокаторы ставят под угрозу безопасность граждан
МВД: На незаконных акциях провокаторы ставят под угрозу безопасность граждан
31.01.2021 17:21
Рубрика: Власть

Отдать швартовы!

ВМФ России пополнился новыми патрульным и малым ракетным кораблями
Текст: Сергей Винник (Керчь - Севастополь) , Юлия Крымова
В Керчи спущен на воду патрульный корабль проекта 22160 "Сергей Котов", который в ноябре нынешнего года войдет в состав Черноморского флота России. А в Севастополе экипаж принял новый малый ракетный корабль "Грайворон", вооруженный ракетами "Калибр".

Церемония спуска на воду, после которой "Сергей Котов" пройдет дооснастку и будет укомплектован самым современным оборудованием, прошла на судостроительном заводе "Залив". Корабль водоизмещением до 1,7 тысячи тонн с экипажем до 60 человек может развивать скорость более 25 узлов, принимать на палубе 12-тонный вертолет и находиться в дальней морской зоне до 60 дней. Самое современное радиотехническое и гидроакустическое вооружение, а также средства радиоэлектронного противодействия позволяют обеспечивать защиту и охрану российских территориальных вод и решать стратегические задачи в дальней морской зоне.

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
У ЗРК "Тор" появится корабельная версия

Сейчас завод "Залив" обеспечен заказами на несколько лет вперед. На предприятие возвращаются специалисты, уехавшие отсюда в украинский период. Сегодня на "Заливе" одновременно строятся восемь судов различного водоизмещения и назначения. Еще несколько плавсредств проходят ремонт. Керченский завод становится крупным центром судостроения на юге России.

По традиции о борт корабля разбили бутылку шампанского. А начальник Главного штаба ВМФ - первый заместитель главнокомандующего флота Александр Витко отметил, что в нынешнем году в состав ВМФ России войдут более 40 кораблей и судов. Пять-шесть из них будут нести службу на Черноморском флоте.

- Все шесть кораблей проекта 22160 будут на Черноморском флоте. Последующие серии, если будет принято решение, будут идти по другим флотам. Мы надеемся, что эта серия будет продолжена, - сообщил Александр Витко. - Проект 22160 зарекомендовал себя как очень хороший корабль, с отличными мореходными качествами, достаточным вооружением.

Кстати, три корабля проекта 22160 уже несут службу в составе Черноморского флота. Это "Василий Быков", "Дмитрий Рогачев" и "Павел Державин". Всего за 2020 год на Черноморский флот уже поступили 16 новейших боевых кораблей и судов обеспечения, в результате состав флота обновился на 70 процентов.

А в Севастополе в состав 41-й бригады ракетных кораблей Черноморского флота вошел новый малый ракетный корабль "Грайворон", вооруженный ракетами "Калибр".

Сначала Андреевский флаг был освящен во флотском храме Архистратига Михаила, а затем поднят на палубе корабля в присутствии членов экипажа, начальника главного штаба ВМФ России Александра Витко, командующего Черноморским флотом Игоря Осипова, губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

Всего за 2020 год на Черноморский флот уже поступили 16 новейших боевых кораблей и судов обеспечения, состав флота обновился на 70 процентов

- За последние два года в состав 41-й бригады ракетных кораблей ЧФ вошли три корабля этого проекта - "Вышний Волочек", "Орехово-Зуево" и "Ингушетия", - сообщил Александр Витко. - "Грайворон" с ракетным комплексом значительно повысит боевые возможности соединения.

Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости
Названы пять кораблей РФ, доминирующих на Черном море

Адмирал напомнил, что это девятый корабль серийного проекта "Буян-М", представители серии уже не раз показали свою боевую эффективность.

- Возможности оружия были продемонстрированы миру кораблями ЧФ и Каспийской флотилии в ходе ракетных атак по позициям террористов в Сирии, - сказал Витко.

Представитель Зеленодольского судостроительного завода сообщил, что на верфи сейчас строятся еще три корабля серии "Буян-М". Экипажу МРК "Грайворон" в ближайшее время предстоит отработать курсовые задачи, а в феврале моряки приступят к боевой подготовке.

В регионах Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Военно-морской флот Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь ЮФО Республика Крым

Главное сегодня

Песков раскрыл детали разговора Путина с Байденом
Центральную часть России ожидают 20-градусные морозы
Мишустин направил более 18 млрд на зарплаты новых врачей
Россиянам рассказали о выгодных способах вложения 100 тысяч рублей
В США конгрессмен заразился COVID-19 после второй дозы Pfizer
О чем говорил Владимир Путин на сессии онлайн-форума "Давосская повестка дня 2021"
Пушков: Генсеку НАТО пора осознать, что старый миропорядок уходит