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31.01.2021 15:27
Рубрика: Происшествия

На Урале несогласованные акции прошли спокойно, задержанных мало

Текст: Анатолий Меньшиков

В Тюмени на площади перед зданием Дома Советов собралась немногочисленная группа лиц. Несогласованная акция длилась около двух часов. Собравшиеся покинули площадку после требований полиции разойтись.

В городах Средней Волги незаконные акции не вызвали интереса у жителей

В Кургане около почтамта собрались, по сведениям местного управления МВД, 32 человека. Они простояли там немногим более часа. Задержано, по предварительной информации, около 10 человек. В Сургуте на площади Советов приблизительно 40 минут около 50-60 горожан "водили хороводы". О задержаниях не сообщалось.

В Екатеринбурге и Челябинске все прошло тоже достаточно спокойно.

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