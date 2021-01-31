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31.01.2021,  
10:46
Текст:  Антон Валагин

Зенитная самоходка "Деривация" получит управляемые снаряды

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Возможности зенитно-артиллерийского комплекса "Деривация" будут расширены за счет новых боеприпасов: многофункционального, бронебойно-подкалиберного и управляемого снарядов. С таким боекомплектом зенитная самоходка сможет эффективно бороться даже с танками, считает эксперт.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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- Наряду с ранее принятыми на вооружение боеприпасами ЗАК "Деривация-ПВО" получит новые выстрелы с многофункциональным, бронебойно-подкалиберным и управляемым снарядами. Сейчас ведутся их испытания, - сообщили ТАСС в пресс-службе разработчика самоходки, холдинга Уралвагонзавод.

Зенитная самоходка с 57-миллиметровой автоматической пушкой на базе БМП-3 была впервые представлена на "Армии-2018". Через два года машина приняла участие в Параде Победы на Красной площади. Отличительной особенностью комплекса является оптико-электронная система наведения - она ведет поиск целей, не используя радиоволны. Соответственно, не привлекает внимания вражеских радаров и неуязвима для противорадиолокационных ракет. А боеприпасы к пушке нечувствительны к электронным помехам.

- С управляемым снарядом "Деривация-ПВО" будет представлять серьезную опасность не только для воздушных целей, но даже для основных боевых танков. Учитывая высокую плотность точного огня, комплекс сможет вывести из строя электронику и датчики ОБТ, оставив его "слепым" на поле боя, - считает военный эксперт Дмитрий Литовкин.

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