Тихая и умная: The Drive оценил первую российскую электроторпеду

The Drive оценил первую созданную в России со времен холодной войны электрическую торпеду

Внимание портала The Drive привлекла новость о том, что в России успешно прошла государственные испытания электрическая торпеда. Об этом недавно сообщил гендиректор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов.

Разработчик не раскрыл каких-либо деталей и даже названия торпеды. Известно лишь, что она более совершенная, чем советская предшественница УСЭТ-80 и "значительно превосходит западные образцы с точки зрения бесшумности, дальности, глубины погружения и дальности обнаружения цели системой самонаведения",

Американский эксперт предполагает, что речь может идти о многоцелевой дистанционного управляемой торпеде ТЭ-2. Он предназначена для уничтожения, как подводных лодок, так и крупных надводных судов, а также стационарных надводных целей, в том числе портовой инфраструктуры.

ТЭ-2 может запускаться из стандартных торпедных аппаратов калибра 533 мм на подводных лодках, а также с надводных кораблей.

Торпеды с проводным наведением могут изменить геометрию атаки или даже полностью отключиться по указанию оператора управления огнем. Этот метод также дает больше шансов нейтрализовать средства противодействия, такие как ложные цели и глушители, поскольку оператор может использовать данные гидролокатора подводной лодки вместо данных бортового гидролокатора торпеды с низкой точностью.

По другой версии, это торпеда УЭТ-1 "Ихтиозавр", разработанная предприятием "Дагдизель" в Дагестане. "Независимо от того, какой именно тип торпеды сейчас принят на вооружение, любое новое оружие с электрическим приводом будет иметь определенные преимущества по сравнению с "тепловыми" конструкциями", - заключает обозреватель. Электрические торпеды намного безопаснее в обращении и, как правило, их проще производить. Техническое обслуживание также более простое.

У электрических торпед есть и другие преимущества, как объяснил отставной подводник ВМС США Аарон Амик. Они зачастую имеют модульную конструкцию, что позволяет подключать батареи последовательно, чтобы дать определенным версиям конкретного оружия больший радиус действия, в то время как меньшее количество батарей может создавать более легкие и маневренные, но более короткие варианты. Однако не совсем ясно, есть ли в новом российском оружии такая возможность.

Обносов не сказал, насколько широко будет применяться электрическая торпеда, но можно было бы ожидать, что образцы новейших подводных лодок ВМФ России получили приоритет при получении такого оружия. Среди подводных лодок с торпедными аппаратами калибра 533 мм можно выделить атомную подводную лодку класса "Борей", атомные подводные лодки "Ясень" и дизель-электрическую ударную подводную лодку класса "Лада".

Российские надводные корабли также традиционно имеют торпедные аппараты, и фрегат "Адмирал Григорович" может быть одним из возможных кандидатов на новое оружие.

В последние годы усилия России по разработке военно-морского вооружения нового поколения были сосредоточены на более мощных крылатых ракетах, включая гиперзвуковое оружие, а также системах противовоздушной обороны. Тем не менее, торпеды, в целом, остаются очень мощным оружием для использования против подводных лодок и надводных целей, особенно когда они запускаются передовыми подводными лодками, изначально спроектированными так, чтобы их было трудно обнаружить.

"Как бы то ни было, новая торпеда с электрическим приводом на замену устаревшим типам советских времен, которые остаются на вооружении, может быть только благом для подводных лодок и надводного флота ВМФ России", - делает вывод автор.