В Калифорнии началось расследование в связи с угрозами в адрес губернатора

Сотрудники правоохранительных органов Калифорнии начали расследование в связи с угрозами, поступающими в адрес губернатора штата Гэвина Ньюсома и членов его семьи.

По данным представителей губернатора, неизвестные в течение нескольких последних месяцев направили сотни писем по электронной почте, а также оставляли сообщения на автоответчик. Сейчас ведутся поиски злоумышленников, пишет ТАСС, ссылаясь на местные СМИ.

Ранее полицейские задержали местного жителя, которого подозревают в планировании нападения на Ньюсома. В его доме были обнаружены самодельные взрывные устройства.

По одной из версий полиции, угрозы направляют лица, недовольные введенными в штате из-за пандемии коронавируса санитарными мерами.