В Кембриджском университете обнаружена "находка века"

Раннее средневековое кладбище, раскопанное под студенческими общежитиями Кембриджского университета, названо "одной из самых интересных находок англосаксонской археологии с XIX века". В одном из самых престижных мировых учебных заведений после сноса построек 1930-х годов, под землей, было обнаружено кладбище, содержащее более 60 могил. Администрация Кембриджа планировала построить на месте зданий, в которых недавно размещались студенты и персонал, более современные сооружения, отмечает Guardian.

В могилах обнаружено около двухсот предметов, в том числе бронзовые броши, бусы, мечи, короткие клинки, керамика и стеклянные фляги. Большинство из них относятся к раннему англосаксонскому периоду (400-650 года нашей эры), хотя также были обнаружены предметы, свидетельствующие о наличии следов железного века и римских земляных сооружений. Доктор Кэролайн Гудсон, преподающая историю раннего средневековья в Кембридже, пояснила, что найденные в могилах человеческие останки хорошо сохранились, а щелочная среда не разложила кости. Теперь археологи смогут применить самые современные научные методы для выявления диеты и ДНК умерших, что позволит им проанализировать миграцию и семейные отношения.

Согласно "Церковной истории", написанной в восьмом веке, Кембридж был заброшен, как и многие другие римские города, когда римляне вывели свои войска из Англии в пятом веке. "Мы уже знаем, что Кембридж не был заброшен полностью. Но то, что мы видим сейчас, - это более широкая и ясная картина жизни в постримских поселениях", - пояснила Гудсон, добавив, что люди, жившие в Кембриджшире, были смесью потомков более раннего римского населения и мигрантов, приехавших в Британию с континента. Некоторые из находок, отметили эксперты, вызывают вопросы об эмоциональных связях, которые люди, жившие во время захоронения, могли испытывать к римлянам, жившим в Кембридже до них. В одной из могил археологи нашли тело, погребенное с куском стекла эпохи позднего Рима в форме небольшой бочки для хранения вина. Это дало повод сделать вывод, что классический римский объект повторно использовался в качестве погребального инвентаря.