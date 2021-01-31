Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
31.01.2021,  
13:41
Текст:  Николай Грищенко

Видео: иракский Ми-35 на бреющем полете едва не влетел в грузовик

В арабских социальных сетях появилась видеозапись полета на экстремально низкой высоте вертолета Ми-35М. Воздушный инцидент произошел над одной из автомобильных дорог в Ираке.

Как говорится в аннотации к ролику, вертолет осуществлял патрулирование территории и сопроводил грузовик с военными. В какой-то момент пилот решил пролететь рядом с кузовом машины. Судя по видеозаписи, находящиеся в автомобиле военнослужащие испытали массу эмоций и потребовали, чтобы пилоты поднялись выше.

Фото: Владимир Аносов/РГ
NI признал превосходство российского вертолета Ми-28НМ над Apache

Отметим, что транспортно-боевые вертолеты Ми-35М российского производства активно эксплуатируются в военно-воздушных силах Ирака. Во время борьбы с террористами Ми-35М сумел показать себя с самой лучшей стороны. Кроме традиционной высокой живучести, они также продемонстрировали способность эффективно воевать как днем, так и ночью - вертолет оборудован современной обзорно-прицельной станцией с тепловизионным каналом.

Спаренные 23-мм пушки имеют запас снарядов в количестве 450 штук. Противотанковые управляемые ракеты "Штурм" дополняются неуправляемыми снарядами С-8 и С-13. Экипаж вертолета - два человека. Максимальная скорость до 300 км/ч. Масса может доходить до 11500 килограммов. Машина может перевозить восемь десантников.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
видео
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Тихая и умная: The Drive оценил первую российскую электроторпеду 13:40
Охоту вертолета Северного флота за беспилотниками показали на видео 28.01.2021
Блокаднику показали возможности ЗРС С-400 27.01.2021
вертолеты
Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
Минобороны раскрыло характеристики баллистической ракеты "Ярс" 11:28
Новый вариант скоростного вертолета SB>1 показали на видео 26.01.2021
Видео: техника из России показала свои возможности на учениях в Алжире 19.01.2021
Ирак
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Зенитная самоходка "Деривация" получит управляемые снаряды 10:46
Редкое фото: танки из Китая, России и США оказались в одном строю 21.01.2021
Российские "Солнцепеки" и Т-90С стали звездами военного парада в Ираке 06.01.2021