Постановление правительства Архангельской области от 26 января 2021 года № 40-пп "Об утверждении величины прожиточного минимума в Архангельской области в IV квартале 2020 года"

В соответствии с пунктом 3 статьи 5 Федерального закона от 29 декабря 2020 года № 473-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" Правительство Архангельской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемую величину прожиточного минимума в Архангельской области в IV квартале 2020 года.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Первый заместитель Губернатора Архангельской области - председатель Правительства Архангельской области А.В.Алсуфьев
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