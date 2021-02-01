Постановление правительства Архангельской области от 26 января 2021 года № 40-пп "Об утверждении величины прожиточного минимума в Архангельской области в IV квартале 2020 года"

В соответствии с пунктом 3 статьи 5 Федерального закона от 29 декабря 2020 года № 473-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" Правительство Архангельской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемую величину прожиточного минимума в Архангельской области в IV квартале 2020 года.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Архангельской области - председатель Правительства Архангельской области А.В.Алсуфьев







