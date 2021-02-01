Постановление правительства Астраханской области от 30 января 2021 года № 16-П "О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 04.04.2020 № 148-П"

В соответствии с протоколом заседания штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Астраханской области от 28.12.2020 и предложениями исполнительных органов государственной власти Астраханской области Правительство Астраханской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 04.04.2020 № 148-П "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Астраханской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1.1. Абзац семнадцатый пункта 3 постановления изложить в новой редакции:

"- организовать в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Астраханской области на текущий финансовый год и на плановый период, утверждаемой ежегодно постановлением Правительства Астраханской области, при обеспечении ими санитарно-противоэпидемических мероприятий проведение

профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения Астраханской области; диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью, и профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних;".

1.2. Абзац второй пункта 6,1 Правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями в период действия режима повышенной готовности на территории Астраханской области, утвержденных постановлением (далее - Правила), изложить в новой редакции:

"- обращения за медицинской помощью, в том числе для проведения вакцинации и диспансеризации;".

1.3. Абзац третий подпункта 16.1.1 подпункта 16.1 пункта 16 Правил изложить в новой редакции:

"- музеев по показу выставок, экспозиций, проведению индивидуальных и групповых экскурсий с количеством не более 5 человек в группе с обеспечением социального дистанцирования (не менее 1,5 метра) между группами и посетителями музея;".

1.4. В абзаце десятом подпункта 17.8 пункта 17 Правил слова "без буфетного обслуживания" исключить.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. Действие подпункта 1.1 пункта 1 постановления (в части организации проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних и диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью) распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021.

Губернатор Астраханской области И.Ю.Бабушкин







