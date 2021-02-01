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Рубрика: В мире

Байден встретится с сенаторами, предложившими урезать пакет поддержки экономики

Фото: AFP/MANDEL NGAN Фото: AFP/MANDEL NGAN
Фото: AFP/MANDEL NGAN

Президент США Джо Байден пригласил в Белый дом сенаторов, предложивших урезать пакет мер по поддержке американской экономики. Ранее республиканцы в сенате конгресса США высказались о выделении на борьбу с пандемией и ее экономическими последствиями 600 миллиардов долларов вместо предложенных ранее Байденом 1,9 триллиона.

Фото: POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
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По словам пресс-секретаря Байдена Джен Псаки, президент получил письмо от десяти сенаторов-республиканцев, которые попросили о встрече с ним для обсуждения их плана по преодолению кризиса. В ответ Байден пригласил авторов письма встретиться "для полномасштабного обмена действиями", цитирует ТАСС Псаки.

При этом она подчеркнула, что в Белом доме считают необходимым, чтобы конгресс принял предложения президента. "Опасность сейчас не в том, чтобы сделать слишком много, а в том, чтобы сделать слишком мало", - подчеркнула Псаки.

На прошлой неделе Байден попросил конгресс как можно скорее принять пакет мер по поддержке американской экономики, пострадавшей от коронавируса и связанных с ним ограничений. "Цена бездействия, когда дело касается экономического спасения, особенно высока. Конгресс должен действовать быстро, чтобы помочь нам выбраться из кризиса", - написал политик в Twitter.

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