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01.02.2021,  
09:43
Текст:  Антон Валагин

Боевые машины "Бумеранг" впервые представят за рубежом

Фото: Kirill Borisenko/Wikimedia.org Фото: Kirill Borisenko/Wikimedia.org
Фото: Kirill Borisenko/Wikimedia.org

Мировая премьера российских боевых машин на колесной платформе "Бумеранг" состоится на международном авиасалоне Aero India 2021, который откроется 3 февраля в Бангалоре.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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- Впервые мы покажем БТР К-16 и БМП К-17 на перспективной платформе "Бумеранг". Она разработана по заданию Минобороны России, у нее высочайшие боевые и эксплуатационные возможности, - рассказал ТАСС директор по международному сотрудничеству корпорации Ростех Виктор Кладов. Он добавил, что концепция "Бумеранга" позволяет создавать на базе платформы машины для широкого спектра задач.

Бронетехника на базе "Бумеранга" была впервые показана публике на параде Победы в 2019 году. БТР К-16 оснащен дистанционно управляемым боевым модулем с крупнокалиберным пулеметом. Машина прикрыта композитной броней - она намного эффективнее гомогенной, - способна плавать при волнении до трех баллов и покидать поле боя, даже лишившись двух колес.

На БМП К-17 в базовом варианте устанавливается боевой модуль с 30-мм автоматической пушкой, пулеметом и четырьмя ПТУР "Корнет". Возможно оснащение машины 57-мм скорострельной пушкой. На базе "Бумеранга" могут быть созданы и машины с более тяжелым вооружением - например, колесный танк.

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