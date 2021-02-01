Британский бизнес назвал Brexit пандемией

Через месяц после вступления в силу торгового соглашения о Brexit британские предприятия и транспортные фирмы предупредили правительство Бориса Джонсона, что они столкнулись с симптомами повсеместных сбоев, которые заставят многих бизнесменов провести реструктуризацию и приведут к краху некоторых британских компаний в ближайшее время.

Британский бизнес назвал Brexit новой пандемией, способной погубить Альбион. Крупные экспортеры имели некоторое представление о том, с чем они столкнутся с первого января, но не знали подробностей до тех пор, пока 26 января не было опубликовано почти полторы тысяч страниц с новыми правилами торговой сделки.

"Последний месяц был пятым кругом ада Данте для импортеров и экспортеров, неспособных сдвинуть сроки поставки товаров из-за новых бюрократических правил", - заявил Guаrdian Бен Флетчер, директор по политике ассоциации Make UK, которая представляет производителей по всей Британии. По словам Флетчера, у одного всемирно известного производителя автомобилей, тысяча машин оказались недоукомплектованными и не смогли сойти с конвейера, из-за того, что компания не смогла вовремя получить запчасти, чего никогда не было раньше. Опрос членов ассоциации, проведенный Make UK, показывает, что 60 процентов компаний, которые заявили, что были готовы к Brexit, теперь испытывают сбои, прежде всего, из-за нарушения цепочек поставок.

"Люди, которые импортируют или экспортируют товары, испытывают настоящий гнев и невероятное разочарование из-за того, что они просто не могут перевезти продукцию. Сложно правильно оформить документы, а уровень поддержки со стороны правительства очень низкий", - добавил Флечер.

По словам Шейн Бреннан, исполнительного директора Федерации перевозчиков Британии, объемы трафика по-прежнему снижаются из-за накопления запасов Brexit на складах, которые уже заполнены на 85 процентов. Он призвал британское правительство прекратить позиционировать отсутствие движения на дорогах к таможенному пункту в Кенте как "показатель успеха Brexit".

Другой проблемой стало то, что официальные перевозчики Евросоюза отказываются от работы в Соединенном Королевстве из-за правил Brexit. Французские власти заявили правительственным чиновникам, что около половину грузовиков, пересекающих канал, пустуют. Одна логистическая компания в Европе сообщает, что некоторые из ее клиентов, включая одну крупную автомобильную фирму, платили за возвращение грузовиков в ЕС без груза, чтобы гарантировать, что они не задержатся на границе, и поэтому у них будет время для второй или третьей доставки обратно в ЕС.

Самый большой удар для бизнеса, отмечают аналитики, приносят так называемые новые правила происхождения продукции. Раньше товары, поступающие из ЕС, не требовали сертификации как произведенные в Британии или произведенные в ЕС, чтобы свободно продаваться на едином рынке. С января происхождение всех товаров необходимо документально подтверждать. Материнская плата из Кореи в гаджете, собранном в Германии, металл из Китая в велосипеде, сделанном в Италии, или ткань из Марокко в рубашке, сделанной в Португалии, облагаются дополнительным тарифом, который может варьироваться от 6,5% пошлины на пластик, до 1,7% на пылесосы, 12% на пальто и 14% на велосипеды, отмечают комментаторы. Один из перевозчиков автомобилей сообщил, что получение данных о правилах происхождения от поставщиков может занять до двух месяцев.

Федерация продуктов питания и напитков Британии (FDF) заявила, что проблема усугубляется отсутствием уведомления и полным отсутствием опыта у таможенных служащих по обе стороны границы. "Один порт требует, чтобы каждый документ был проштампован отдельно. Другой хочет, чтобы одна марка была наклеена на каждой из многих страниц. Таможенники разворачивают людей на границе, если они этого не сделали", - сказал Доминик Гоуди, глава отдела международной политики федерации. По словам Гоуди, поставки через Ла-Манш, которые раньше занимали "пару дней, теперь занимают пять дней", убивая срок годности таких продуктов, как британские колбасы. "Возможно, в будущем поставщикам придется продавать замороженные колбасы, но вопрос в том, захотят ли люди их покупать?" - сказал Гауди.

Британская промышленность также обеспокоена тем, что масштабы проблем еще не проявились полностью из-за накопления запасов. "Никто не может быть готов к переменам такого масштаба. Торговая сделка похожа на зеленую основу Lego, на которую вы кладете дополнительные кирпичи", - сказал Адам Маршалл, генеральный директор Британской торговой палаты (BCC). Он призвал лидеров Британии и ЕС возобновить переговоры, чтобы помочь предприятиям по обе стороны канала, которые борются с крупнейшими сбоями в торговле с момента создания единого рынка в 1993 году.

В британском правительстве тем временем заявили, что министр Майкл Гоув встретился с торговыми представителями в четверг и пообещал "сделать все возможное", чтобы помочь бизнесу извлечь выгоды из торговой сделки в рамках Brexit.