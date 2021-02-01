Новости

Мультфильм "Душа" возглавил кинопрокат в России и СНГ 01:52
Британский ветеран-герой по сбору средств Том Мур госпитализирован с COVID-19 01:48
В Грузии с 1 февраля начнут снимать введенные из-за COVID-19 ограничения 01:39
Синоптик предупредил об аномальной погоде в ряде регионов в феврале 01:30
В праздники россияне чаще всего покупали в аптеках маски и антисептики 00:56
Президент Милош Земан призвал применять "Спутник V" в Чехии 00:29
В Амстердаме полиция задержала более 30 участников протестов 00:17
Демонстранты в Ливане использовали против полиции 16 боевых гранат 31.01.2021
В Санкт-Петербурге арестовали семерых участников незаконной акции 31.01.2021
Президент Чехии назвал шумиху вокруг Навального "балаганом" 31.01.2021
По несанкционированной акции в Петербурге возбуждено еще одно уголовное дело 31.01.2021
Инфекционист спрогнозировал ослабление масочного режима в России 31.01.2021
В РАН оценили последствия надвигающейся на Россию магнитной бури 31.01.2021
В Петербурге полиция опровергла применение газа на незаконной акции 31.01.2021
Пассажирский самолет вынужденно сел в Краснодаре 31.01.2021
Патриарх Кирилл рассказал о кризисе молодого поколения 31.01.2021
Онколог Минздрава назвал самые распространенные виды рака у мужчин и женщин 31.01.2021
В Башкирии совершил вынужденную посадку легкомоторный самолет 31.01.2021
В Санкт-Петербурге задержан подозреваемый в нападении на бойца ОМОНа 31.01.2021
Путин проведет совещания по отраслям экономики и пообщается с учителями 31.01.2021
Всю территорию МКАД в столице оборудуют камерами видеонаблюдения 31.01.2021
В Москве водителей призвали к осторожности из-за гололеда 31.01.2021
В Москве избит бизнесмен из списка Forbes 31.01.2021
Названы лидеры кинопроката в России 31.01.2021
В Калининградской области прокомментировали "планы" удара НАТО по региону 31.01.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Готовы ли вузы и студенты вернуться к очному обучению
Готовы ли вузы и студенты вернуться к очному обучению
Что должны знать родители о своих проблемных детях
Что должны знать родители о своих проблемных детях
Прощание с Василием Лановым состоится 1 февраля
Прощание с Василием Лановым состоится 1 февраля
01.02.2021 01:48
Рубрика: В мире

Британский ветеран-герой по сбору средств Том Мур госпитализирован с COVID-19

Текст: Максим Макарычев
Сэр Том Мур. Фото: AFP/JUSTIN TALLIS Сэр Том Мур. Фото: AFP/JUSTIN TALLIS
Сэр Том Мур. Фото: AFP/JUSTIN TALLIS

Британский герой по сбору средств пострадавшим во время пандемии капитан, сэр Том Мур находится в больнице с коронавирусом, сообщает 9 News. Его дочь Ханна написала в Twitter, что 100-летний ветеран, который собрал 60 миллионов долларов для Национальной службы здравоохранения, нуждался в помощи из-за проблем с дыханием после лечения от пневмонии.

Фото: Glyn KIRK / AFP
Королева Великобритании привилась от коронавируса

На прошлой неделе стало известно, что у Мура был зафиксирован положительный результат на COVID-19. "Последние несколько недель он лечился от пневмонии, и на прошлой неделе тест на COVID-19 дал положительный результат. Он был с нами дома до сегодняшнего дня, когда ему потребовалась дополнительная помощь с дыханием", - сообщила дочь ветерана в воскресенье, добавив, что он проходит лечение в палате и не находится в отделении интенсивной терапии.

"Российская газета" ранее рассказывала о геройском поступке мужественного Тома Мура. Ветеран, родившийся в Кейли, в годы Второй мировой войны служил в 8-м батальоне полка имени герцога Веллингтона, который сейчас входит в состав Йоркширского полка. Он привлек внимание всего мира, когда перед своим 100-летием он прошел на ходунках 100 кругов вокруг своего сада в Марстон-Мортейн в Бедфордшире во время первой национальной изоляции в Британии. Длина маршрута, который собирался осилить ветеран, составляла 2,3 километра при круге в 25 метров, что с учетом его инвалидности, стало настоящим испытанием для Мура.

Мур был посвящен в рыцари королевой после того, как его скромные усилия по сбору средств в тысячу фунтов выросли в десятки тысяч раз. Люди со всей планеты, в том числе и из России, направляли деньги в фонд ветерана для пострадавших от пандемии. В итоге он стал крупнейшим индивидуальным сборщиком средств в истории Соединенного Королевства. С тех пор он выпустил книгу и возглавил музыкальные чарты с песней "Ты никогда не пойдешь один".

В мире Европа Великобритания Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Песков назвал продление ДСНВ успехом Путина
МИД РФ: США сознательно поощряют протесты в России
Мишустин направил более 18 млрд на зарплаты новых врачей
Инфекционист спрогнозировал ослабление масочного режима в России
В РАН оценили последствия надвигающейся на Россию магнитной бури
В мире наблюдается самая жаркая погода за последние 12 тысяч лет
В ВОЗ заявили о возможности пандемии из-за вируса Nipah