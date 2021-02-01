Британский ветеран-герой по сбору средств Том Мур госпитализирован с COVID-19

Британский герой по сбору средств пострадавшим во время пандемии капитан, сэр Том Мур находится в больнице с коронавирусом, сообщает 9 News. Его дочь Ханна написала в Twitter, что 100-летний ветеран, который собрал 60 миллионов долларов для Национальной службы здравоохранения, нуждался в помощи из-за проблем с дыханием после лечения от пневмонии.

На прошлой неделе стало известно, что у Мура был зафиксирован положительный результат на COVID-19. "Последние несколько недель он лечился от пневмонии, и на прошлой неделе тест на COVID-19 дал положительный результат. Он был с нами дома до сегодняшнего дня, когда ему потребовалась дополнительная помощь с дыханием", - сообщила дочь ветерана в воскресенье, добавив, что он проходит лечение в палате и не находится в отделении интенсивной терапии.

"Российская газета" ранее рассказывала о геройском поступке мужественного Тома Мура. Ветеран, родившийся в Кейли, в годы Второй мировой войны служил в 8-м батальоне полка имени герцога Веллингтона, который сейчас входит в состав Йоркширского полка. Он привлек внимание всего мира, когда перед своим 100-летием он прошел на ходунках 100 кругов вокруг своего сада в Марстон-Мортейн в Бедфордшире во время первой национальной изоляции в Британии. Длина маршрута, который собирался осилить ветеран, составляла 2,3 километра при круге в 25 метров, что с учетом его инвалидности, стало настоящим испытанием для Мура.

Мур был посвящен в рыцари королевой после того, как его скромные усилия по сбору средств в тысячу фунтов выросли в десятки тысяч раз. Люди со всей планеты, в том числе и из России, направляли деньги в фонд ветерана для пострадавших от пандемии. В итоге он стал крупнейшим индивидуальным сборщиком средств в истории Соединенного Королевства. С тех пор он выпустил книгу и возглавил музыкальные чарты с песней "Ты никогда не пойдешь один".