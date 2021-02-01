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01.02.2021 17:04
Рубрика: Экономика

ЦБ перечислит в бюджет 200 млрд рублей от сделки по Сбербанку

Текст: Игорь Зубков

Банк России направит в федеральный бюджет 200 млрд рублей, полученные от сделки по продаже "Сбербанка", до 1 апреля 2021 года. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Пресс-служба Минфина отмечает, что проект распоряжения был согласован с Банком России.

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Ранее предполагалось, что Банк России при перечислении доходов от сделки по продаже правительству акций "Сбербанка" оставит в своем распоряжении 300 млрд рублей и получит дополнительные 200 млрд рублей в качестве компенсации за убытки от продажи акций санируемых банков в 2021-2023 годах. В ноябре 2020 года был принят закон, который исключил норму о покрытии убытков, возникших у Банка России из-за санаций. Соответственно, 200 млрд рублей, заложенные под эти цели, должны поступить в федеральный бюджет.

Эти средства уже заложены в доходы федерального бюджета на 2021 год, их планируется направить на реализацию Общенационального плана восстановления экономики, в том числе на выполнение социальных обязательств, отмечает пресс-служба Минфина.

Банк России продал контрольный пакет акций Сбербанка правительству за 2,14 трлн рублей прошлой весной, правительство выкупило акции за счет средств Фонда национального благосостояния. Однако основную часть прибыли Банк России должен перечислять в федеральный бюджет. Таким образом, сделка фактически позволила правительству профинансировать часть антикризисных расходов за счет резервов в ФНБ, не нарушая бюджетное правило.

Экономика Казна Федеральный бюджет Компании Финансы Сбербанк

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