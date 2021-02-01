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1 февраля 2021 г. 09:00
"Родина"
Текст: Ирина Климкина
Родина - № 2(221)

"Я ехал на перекладных из Тифлиса..."

Диктант семиклассника Василия Сталина нашли в дневнике его учительницы
Диктант Василия Сталина по роману М.Ю.Лермонтова "Герой нашего времени".
Диктант Василия Сталина по роману М.Ю.Лермонтова "Герой нашего времени".

Судьба подарила мне знакомство с замечательной учительницей Верой Ивановной Осиповой (Ивановой) (1893-1982), которая много лет работала преподавателем русского языка и литературы в образцовой школе № 25 города Москвы. И была классным руководителем и учителем Василия Сталина. Перебирая старые документы в квартире, где когда-то проживала Вера Ивановна, близкие нашли ее дневник, который она вела с 1907 года. А между его страницами - желтый листочек из школьной тетради, оказавшийся диктантом ученика 7 "б" класса Василия Сталина. Обратились в Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ) с запросом идентифицировать почерк. Получили положительный ответ...

Вспоминаю рассказы Веры Ивановны об этой школе. Атмосфера там была не самой простой для преподавания. В первом классе, куда в сентябре 1936 года поступил сын Веры Ивановны, учились дети членов правительства и Политбюро, работников МИДа и Коминтерна. Однажды перед зимними каникулами дети баловались в классе, и сын Веры Ивановны неосторожно толкнул Светлану Молотову, дочь председателя Совнаркома. Та пожаловалась матери, и на другой день Льва перевели в соседнюю школу. Через год он встретился со Светланой на улице, та поинтересовалась причиной его ухода. И очень удивилась, что это из за нее...

Почему Вера Ивановна сохранила диктант Василия Сталина - уже не узнать. Но, может быть, читателям "Родины" будет интересен этот крохотный документ далекой эпохи.

_Ирина Климкина

Вера Ивановна Осипова с одним из своих классов.
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