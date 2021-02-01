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01.02.2021,  
11:22
Текст:  Светлана Цыганкова

Долгая жизнь "Ромео": NI вспомнил о советских подлодках проекта 633

Подводная лодка проекта 633. Фото: Wikimedia.org Подводная лодка проекта 633. Фото: Wikimedia.org
Подводная лодка проекта 633. Фото: Wikimedia.org

Серия советских дизель-электрических подводных лодок проекта 633 (по классификации НАТО - "Ромео") была сконструирована и выпущена в первые годы холодной войны. В Советском Союзе они продержались не так долго, но до сих пор стоят на вооружении ВМС Китая и Северной Кореи.

Фото: пресс-служба ЗВО
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Об этом пишет издание The National Interest. Субмарины проекта 633 в статье сравнивают еще с одной серией подлодок, выпущенных чуть ранее - проектом 613 (по классификации НАТО - "Виски"). Автор отдает предпочтение "Ромео", отмечая, что более крупный корпус позволял брать больший запас дизельного топлива, увеличивая дальность походов до впечатляющих 14,5 тысячи километров.

Проект 633 имел на борту восемь стандартных 533-миллиметровых торпедных аппаратов, в "Виски" их было шесть. Но к началу 1960-х годов из 56 запланированных "Ромео" выпустили только 20. Советские специалисты посчитали, что дизельные двигатели подводных лодок проекта 633 имеют недостатки. А еще батареи были ненадежными, бортовые торпеды относились к старым разработкам. Поэтому конструкторы сосредоточили ресурсы на создании атомных подводных лодок.

Но даже когда в Советском Союзе отказались от проекта 633, "Ромео" нашел широкое распространение за пределами СССР. Китай получил чертежи для производства собственных подводных лодок этого типа. Со временем их модернизировали и получили улучшенный вариант.

Как пишет издание, до 1984 года в Китае построили 84 подводных лодки Type 033, производные от "Ромео". Все они с тех пор были списаны, но улучшенные Type 035 Ming находятся в строю и по сей день.

Примечательно, что история "Ромео" на этом не заканчивается. Считается, что сегодня около 22 этих подводных лодок служат и в ВМФ Северной Кореи. Правда, как считает автор, часть из них уже не эксплуатируется.

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