Госпитализированная с COVID-19 Жемчужная рассказала о своем состоянии

Народная артистка России Екатерина Жемчужная, ранее госпитализированная с коронавирусной инфекцией, рассказала о своем состоянии.

По словам 76-летней актрисы и певицы, она идет на поправку.

"Немножечко получше (себя) чувствую, лежу в больнице, капельницы мне делают, ухаживают за мной здесь", - сказала Екатерина Андреевна в комментарии Агентству городских новостей "Москва".

При этом артистка уточнила, что о выписке пока речи нет.

Екатерина Булдыженко (в девичестве) родилась в марте 1944 года в Туле. Артистка московского театра "Ромэн".

В числе киноработ - Зорица в "Вечном зове", "Табор уходит в небо", "Карнавал", "Где находится нофелет?", "Орел и решка", "Олигарх", "Запомните меня такой".