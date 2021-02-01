"Идиотская цепь случайностей": врач Началовой назвал причину ее смерти

Василий Шуров, лечащий врач российской актрисы и певицы Юлии Началовой, скончавшейся в марте 2019 года в возрасте 38 лет, назвал причины смерти своей пациентки.

Напомним, артистка умерла от заражения крови и сердечной недостаточности.

Как пояснил медик, произошло это оттого, что Началова до последнего отказывалась оперировать ногу, пораженную гангреной. Что в итоге и привело к катастрофическим последствиям. Также Шуров уточнил, что из-за подагры Юлия привыкла к болям.

"Перетерпела в итоге гангрену до стадии "всасывания" в кровь, вот и все. Просто идиотская цепь случайностей", - пояснил врач в комментарии МК.

По его словам, все началось с небольшой раны "на пальчике" - певица натерла ногу, надев на съемку туфли-шпильки, не залечила ранку, а далее уже пораженный некрозом фрагмент не убрали вовремя.

"Юлия, пока была в сознании, не давала согласие на ампутацию стопы. А когда специалисты все же провели операцию - было поздно. Начался сепсис", - рассказал Шуров.

31 января Юлии Началовой исполнилось бы сорок лет.