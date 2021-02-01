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1 февраля 2021 г.

Постановление правительства Иркутской области от 29 января 2021 года № 40-пп "Об установлении величины прожиточного минимума по Иркутской области за IV квартал 2020 года"

Дата подписания 29 января 2021 г.
Опубликован 1 февраля 2021 г.

В соответствии с Законом Иркутской области от 9 октября 2008 года № 83-оз "О порядке установления величины прожиточного минимума в Иркутской области", руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума за IV квартал 2020 года:

1) в целом по Иркутской области в расчете на душу населения - 11982 рубля, для трудоспособного населения - 12745 рублей, пенсионеров - 9674 рубля, детей - 12455 рублей;

2) по районам Крайнего Севера Иркутской области и местностям, приравненным к районам Крайнего Севера, в расчете на душу населения - 14808 рублей, для трудоспособного населения - 15866 рублей, пенсионеров - 11941 рубль, детей - 15511 рублей;

3) по иным местностям Иркутской области в расчете на душу населения - 11180 рублей, для трудоспособного населения - 11854 рубля, пенсионеров - 9027 рублей, детей - 11583 рубля.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете "Областная", сетевом издании "Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области" (ogirk.ru), а также на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - Председатель Правительства Иркутской области К.Б.Зайцев



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