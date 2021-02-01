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01.02.2021 07:45
Рубрика: Спорт

Капризов помог "Миннесоте" обыграть "Колорадо"

Текст: Максим Домчев
Российский форвард "Миннесоты" Кирилл Капризов набрал восьмое в сезоне очко в победном матче против "Колорадо" - 4:3.
Фото: REUTERS/Brace Hemmelgarn Фото: REUTERS/Brace Hemmelgarn
Фото: REUTERS/Brace Hemmelgarn

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Миннесота" встречалась с "Колорадо". "Дикари" подошли к этому матчу с тремя поражениями в четырех последних встречах, тогда как соперник выиграл три подряд матча.

Фото: Rob Carr / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
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"Лавины" вышли вперед после гола Йоонаса Донского. Но незадолго до перерыва Джордан Гринвэй восстановил равенство в счете. После гола Виктора Раска "Миннесота" вышла вперед, но затем пропустила дважды - отличились Кейл Макар и Брэндон Саад.

На выручку "Миннесоте" пришел российский форвард Кирилл Капризов, отдавший голевую передачу на Раска, который смог перевести игру в овертайм. На счету россиянина стало 8 очков - 2 гола и 6 передач.

В овертайме автором победной шайбы стал Юнас Бродин.

"Филадельфия" в овертайме переиграла "Нью-Йорк Айлендерс" - 4:3. В решающей шайбе голевым пасом поучаствовал защитник Иван Проворов. Голкипер "островитян" Илья Сорокин отразил 25 бросков.

Голевые передачи вратаря "Далласа" Антона Худобина, отметившегося также 37 отраженными бросками, и нападающего Александра Радулова не спасли команду от поражения от "Каролины" - 3:4.

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