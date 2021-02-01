Капризов помог "Миннесоте" обыграть "Колорадо"

Российский форвард "Миннесоты" Кирилл Капризов набрал восьмое в сезоне очко в победном матче против "Колорадо" - 4:3.

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Миннесота" встречалась с "Колорадо". "Дикари" подошли к этому матчу с тремя поражениями в четырех последних встречах, тогда как соперник выиграл три подряд матча.

"Лавины" вышли вперед после гола Йоонаса Донского. Но незадолго до перерыва Джордан Гринвэй восстановил равенство в счете. После гола Виктора Раска "Миннесота" вышла вперед, но затем пропустила дважды - отличились Кейл Макар и Брэндон Саад.

На выручку "Миннесоте" пришел российский форвард Кирилл Капризов, отдавший голевую передачу на Раска, который смог перевести игру в овертайм. На счету россиянина стало 8 очков - 2 гола и 6 передач.

В овертайме автором победной шайбы стал Юнас Бродин.

"Филадельфия" в овертайме переиграла "Нью-Йорк Айлендерс" - 4:3. В решающей шайбе голевым пасом поучаствовал защитник Иван Проворов. Голкипер "островитян" Илья Сорокин отразил 25 бросков.

Голевые передачи вратаря "Далласа" Антона Худобина, отметившегося также 37 отраженными бросками, и нападающего Александра Радулова не спасли команду от поражения от "Каролины" - 3:4.