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1 февраля 2021 г.

Постановление правительства Кировской области от 29 января 2021 года № 42-П "Об установлении величины прожиточного минимума по Кировской области за IV квартал 2020 года"

Дата подписания 29 января 2021 г.
Опубликован 1 февраля 2021 г.

В соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона от 29.12.2020 № 473-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральным законом от 24.10.1997 № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" и Законом Кировской области от 29.12.2004 № 290-ЗО "О прожиточном минимуме в Кировской области" Правительство Кировской области постановляет:

1. Установить для оценки уровня жизни населения Кировской области при разработке и реализации социальной политики и социальных программ, оказания адресной социальной помощи и других целей по представлению управления государственной службы занятости населения Кировской области величину прожиточного минимума в целом по Кировской области за IV квартал 2020 года в размерах, установленных постановлением Правительства Кировской области от 06.11.2020 № 570-П "Об установлении величины прожиточного минимума по Кировской области за III квартал 2020 года", в расчете на душу населения - 10 710 рублей, для трудоспособного населения - 11441 рубль, для пенсионеров - 8 680 рублей, для детей - 11 060 рублей.

2. Управлению массовых коммуникаций Кировской области опубликовать постановление в официальных средствах массовой информации.

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Председатель Правительства Кировской области А.А.Чурин



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