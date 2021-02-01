Новости

В праздники россияне чаще всего покупали в аптеках маски и антисептики 00:56
Президент Милош Земан призвал применять "Спутник V" в Чехии 00:29
В Амстердаме полиция задержала более 30 участников протестов 00:17
Демонстранты в Ливане использовали против полиции 16 боевых гранат 31.01.2021
В Санкт-Петербурге арестовали семерых участников незаконной акции 31.01.2021
Президент Чехии назвал шумиху вокруг Навального "балаганом" 31.01.2021
По несанкционированной акции в Петербурге возбуждено еще одно уголовное дело 31.01.2021
Инфекционист спрогнозировал ослабление масочного режима в России 31.01.2021
В РАН оценили последствия надвигающейся на Россию магнитной бури 31.01.2021
В Петербурге полиция опровергла применение газа на незаконной акции 31.01.2021
Пассажирский самолет вынужденно сел в Краснодаре 31.01.2021
Патриарх Кирилл рассказал о кризисе молодого поколения 31.01.2021
Онколог Минздрава назвал самые распространенные виды рака у мужчин и женщин 31.01.2021
В Башкирии совершил вынужденную посадку легкомоторный самолет 31.01.2021
В Санкт-Петербурге задержан подозреваемый в нападении на бойца ОМОНа 31.01.2021
Путин проведет совещания по отраслям экономики и пообщается с учителями 31.01.2021
Всю территорию МКАД в столице оборудуют камерами видеонаблюдения 31.01.2021
В Москве водителей призвали к осторожности из-за гололеда 31.01.2021
В Москве избит бизнесмен из списка Forbes 31.01.2021
Названы лидеры кинопроката в России 31.01.2021
В Калининградской области прокомментировали "планы" удара НАТО по региону 31.01.2021
Лыжник Большунов из-за падения не прошел квалификацию спринта на КМ 31.01.2021
Исследования "Спутника V" у онкопациентов могут начаться через месяц 31.01.2021
В Брюсселе на несанкционированном митинге задержали 200 человек 31.01.2021
Центральную часть России ожидают 20-градусные морозы 31.01.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Готовы ли вузы и студенты вернуться к очному обучению
Готовы ли вузы и студенты вернуться к очному обучению
Что должны знать родители о своих проблемных детях
Что должны знать родители о своих проблемных детях
Прощание с Василием Лановым состоится 1 февраля
Прощание с Василием Лановым состоится 1 февраля
01.02.2021 00:00
Рубрика: Власть

Большой Бо

Текст: Андрей Максимов (писатель, телеведущий, режиссер)
Российская газета - Федеральный выпуск № 19(8370)
Сегодня исполняется 90 лет со дня рождения Бориса Николаевича Ельцина. Этим человеком восхищаются и его ненавидят. Но я не видел никого, кто был бы к нему равнодушен. Это был большой человек во всех смыслах этого слова.

Людям, которые сегодня ругают Ельцина, нелюбовь к нему не мешает пользоваться плодами его реформ: ездить за границу, покупать хорошие товары, кататься на импортных автомобилях, иметь в телевизоре более ста каналов... Пусть политологи спорят о том, насколько хорош или плох был первый президент России, - это те споры, в которых рождается не истина, а раздражение.

Фото: Пресс-служба президента Беларуси
Как Лукашенко и Ельцин предлагали Клинтону возглавить Союзное государство

Помните Достоевского: широк русский человек, надо бы сузить? Это и о Ельцине тоже. Мне кажется, Господь совершенно справедливо сделал первым президентом нашей страны именно Бориса Николаевича. Ельцин - если угодно, образ русского человека.

Так получилось, что он выбрал меня для того, чтобы на камеру рассказать свою жизнь. Эдакие телевизионные мемуары. У меня - одновременно - много разных жизней и много разных профессий. Так вот, в журналистской жизни встречи с Ельциным - событие одно из самых значительных.

Мы встречались уже незадолго до его ухода. Собственно говоря, болезнь и смерть и не позволили довести наши разговоры до конца.

Встречались в его доме. Первое, что меня поразило, когда наша группа раздевалась в прихожей, - картина, висящая над входом: собаки травят зайца. Потом я узнал: картина эта - чей-то подарок. Она оказалась настолько огромной, что ее повесили просто туда, где нашлось место. Но в первый приход это произвело впечатление: собаки травят зайца... Ельцина травили много и с удовольствием при его жизни. Продолжают делать и после смерти. Такая судьба...

Ельцина травили много и с удовольствием при его жизни. Продолжают делать и после смерти

Аккуратный чистый дом. Фотографии Ельцина, кажется, со всеми великими мира сего. Ощущение: он знал всех. Значит, со всеми - и не только с политиками - ему было о чем поговорить.

Вместе со съемочной группой и режиссером Ваней Щеголевым (который, увы, стал одной их первых жертв проклятого COVID) мы приезжали заранее, ставили свет - ждали. Ровно в десять часов он опускался к нам на лифте. Был очень доброжелателен, улыбчив, и все равно - все мы как-то тушевались, затихали. И дело не в его громких должностях (тогда они уже все были в прошлом) и не в том даже, что мы понимали: перед нами, безусловно, историческая личность. К нам приходил сильный, властный человек. Лидер. От него исходила такая мощная энергия, что ты тушевался невольно.

Фото: Михаил Метцель / ТАСС
Юрий Батурин: Правда состоит в том, что Ельцин запретил мне лететь, а я ослушался

Однажды, после начала записи, выяснилось, что петличка-микрофон барахлит: брак по звуку. Надо остановить запись, подойти к Борису Николаевичу и попросить поменять. Ни супруга первого президента, ни его дочь Татьяна, которые присутствовали при записи, это сделать не решились. Тогда подошла наш редактор Лариса Усова и объяснила проблему. Ельцин отнесся к происходящему совершенно спокойно. Мне вообще показалось, что сам он был гораздо проще и доступнее, нежели виделся в наших представлениях о нем.

Естественно, перед первой встречей я очень волновался. Мало того, что надо было говорить с личностью исторической, так еще и перед Ельциным любой, мне кажется, испытывал не просто беспокойство - страх. Но Борис Николаевич был абсолютно естествен, спокоен и доброжелателен. Страх исчез.

Однажды Борис Николаевич рассказывал о своей любимой детской забаве: во время сплава бревен по реке перепрыгивать по бревнам с берега на берег. Бревна скользкие - удержать равновесие непросто. Соскользнул - рухнул в холодную воду, и бревна сомкнутся у тебя над головой. Ельцин рассказывал об этом просто - вспоминал. Но для меня в этом рассказе - метафора его жизни.

Как-то я спросил: "В чем секрет вашей столь долгой и счастливой жизни с Наиной Иосифовной? Что вы можете посоветовать мужикам, которые тоже хотят прожить с одной женщиной всю жизнь?" "По сторонам надо меньше смотреть", - не задумываясь, ответил Борис Николаевич.

С каким-то невероятным, неподдельным азартом он рассказывал о годах, когда работал строителем. О том, например, как во время урагана, ночью, влезал на стрелу подъемного крана, чтобы избежать аварии. И вообще - о стройке. Тогда мне показалось, что по сути он - строитель. Ему нравилось строить - себя, семью, отношения с другими людьми, страну... Как любой строитель, особенно строитель чего-то нового, он допускал ошибки, иногда горько сожалея о них, а подчас вовсе не замечая. Но вектор его всегда был направлен на то, чтобы строить. Это вообще удивительная мужская черта: создавать.

Борис Николаевич рассказывал, что всегда в жизни ставил перед собой четкие, конкретные задачи. Жизнь - не прогулка, а путь к цели. Такой характер.

Рассказывал о том, как в студенческие годы образовалось какое-то, по-моему, неформальное объединение студентов, у каждого из которых была своя задача, своя роль. Наина Иосифовна, например, отвечала за гигиену всех, за чистоту и аккуратность. "А вы кем были?" - спросил я. "Руководителем, - не то удивился, не то даже обиделся Ельцин. - А кем еще?" Действительно, подумал я, прирожденный лидер. Никем иным он быть не мог.

Ему нравилось строить - себя, семью, отношения с другими людьми, страну

Когда запись заканчивалась, Наина Иосифовна - всегда! - кормила всю съемочную группу плюшками, которые пекла сама, и поила чаем.

А Борис Николаевич уходил заниматься своими делами, попрощавшись с каждым за руку.

Мне почему-то видится, как огромный человек уходит по коридору и никак не исчезает.

И не исчезнет уже никогда.

Власть Позиция Борис Ельцин Колонка Андрея Максимова

Главное сегодня

Песков назвал продление ДСНВ успехом Путина
МИД РФ: США сознательно поощряют протесты в России
Мишустин направил более 18 млрд на зарплаты новых врачей
Инфекционист спрогнозировал ослабление масочного режима в России
В РАН оценили последствия надвигающейся на Россию магнитной бури
О чем говорил Владимир Путин на сессии онлайн-форума "Давосская повестка дня 2021"
Пушков: Генсеку НАТО пора осознать, что старый миропорядок уходит