Медведев считает недопустимым выводить людей на улицы в пандемию

Абсолютно недопустимо в период пандемии коронавируса вытаскивать людей, особенно малолетних граждан, на незаконные акции ради своих целей, заявил заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ.

"Обстановка в стране и в мире такая, что любые сборища большого количества людей опасны, они могут создать ситуацию, когда большое количество людей заболеют. Тем не менее народ вытаскивают на улицу для достижения собственных политических целей", - подчеркнул он. Правовую оценку таким действия должны давать правоохранительные органы, уверен замглавы Совбеза.

Медведев прокомментировал попытки вовлечения в протесты несовершеннолетних. Их желание себя проявить ему понятно - в этом возрасте "все являются радикалами во взглядах". "Пожалуйста: если ты говоришь об активности в социальных сетях, вопросов нет, можешь высказать любую позицию вот таким образом. А если речь идет о том, чтобы вытаскивать на улицы в период пандемии людей, в том числе малолетних, на незаконный митинг, это абсолютно недопустимо", - подытожил зампред Совета Безопасности.