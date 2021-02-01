Мишустин выделил вклад патриарха в поддержку людей

Премьер-министр Михаил Мишустин приехал в понедельник в храм Христа Спасителя, чтобы поздравить Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с годовщиной интронизации.

"Вы и Русская православная церковь делаете все, чтобы люди в такое непростое время имели веру, надежду, и, конечно же, утверждаете высшие ценности, такие как любовь, милосердие, сострадание", - сказал глава правительства. Он также выделил вклад патриарха и РПЦ в восстановление исторических памятников культуры.

Мишустин пожелал предстоятелю Русской православной церкви всего самого доброго, здоровья, удачи и долголетия патриаршего служения.