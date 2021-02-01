Постановление правительства Республики Мордовия от 29 января 2021 года № 24 "Об установлении величины прожиточного минимума в Республике Мордовия за IV квартал 2020 года"

Правительство Республики Мордовия постановляет:

1. Установить по представлению Министерства социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия и Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Мордовия величину прожиточного минимума за IV квартал 2020 г. в среднем на душу населения - 9378 рублей, для трудоспособного населения - 10079 рублей, пенсионеров - 7693 рубля, детей - 9796 рублей.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Правительства Республики Мордовия В.Сушков







