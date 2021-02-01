Постановление правительства Республики Мордовия от 29 января 2021 года № 25 "Об установлении величины прожиточного минимума в Республике Мордовия на 2021 год"

Правительство Республики Мордовия постановляет:

1. Установить но представлению Министерства социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия величину прожиточного минимума на 2021 г. в среднем на душу населения - 9716 рублей, для трудоспособного населения - 10442 рубля, пенсионеров - 9020 рублей, детей - 10149 рублей.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

Председатель Правительства Республики Мордовия В.Сушков







