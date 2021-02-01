Объявлены состав жюри и сроки проведения Берлинале-2021

Организаторы Берлинского международного кинофестиваля объявили членов международного жюри, обладателей Золотого медведя, которым выпала честь представлять судейскую коллегию в рамках 71-ого берлинского киносмотра. Об этом сообщает официальный сайт Берлинале.

В жюри войдут боснийка Ясмила Жбанич, получившая Золотого медведя в 2006 году за резонансную картину "Грбавица"; итальянец Джанфранко Рози, чье "Море в огне" было отмечено высшей премией в 2016-м; венгерский режиссер Ильдико Эньеди, очаровавшая арбитров в 2017-м году загадочной лентой "О теле и душе"; румынка Адина Пинтилие, презентовавшая "Недотрогу" в 2018-м; израильтянин Надав Лапид, запомнившийся "Синонимами" в 2019-м; а также иранец Мохаммад Расулоф, в прошлом году презентовавший высоко оцененный фильм "Зла не существует".

Отменять фестиваль из-за пандемии COVID-19 организаторы не решились, однако традиционные сроки его проведения были передвинуты, а структура претерпела существенные изменения - с 1 по 5 марта будут проведены мероприятия, посвященные киноиндустрии, а с 9 по 20 июня будут осуществлены показы, которые должны быть увенчаны процедурой награждения победителей. Программа фестиваля станет известна в феврале.