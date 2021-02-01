Оперштаб: Еще 4883 пациента вылечились от коронавируса в Москве

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает: в столице выздоровели еще 4883 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 819 611.

В Москве выявлено 2037 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 715 человек. В столице скончался 61 пациент, у которого был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.